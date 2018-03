Met het slappe spel verbleekten ook de titelkansen van Ajax

Erik ten Hag, aangetrokken om de deugdelijke organisatie die hij in en om een elftal pleegt te brengen, zag op het barre veld van de Gelredome hoe zijn Ajax zondagmiddag in chaos verviel en de titelkansen tot mathematische proporties terugbracht. De achtervolging op PSV is een chasse patate geworden: tien punten achter nu, nooit maakte een nummer twee dat goed met nog acht duels te spelen.

Geen impuls van achteruit, duels die te slap aangegaan werden – en vooral een onvoorstelbaar onzuivere passing. (Derde) spits Siem de Jong en zijn onvermogen om zichzelf van vier jaar terug nog te zijn: waardeloos. De geschepte balletjes van Hakim Ziyech in het niets. Onkunde bij aanvoerder Joël Veltman, oogkleppen bij David Neres. Temidden van dat alles verbleekte parel uit de eigen jeugd Donny van de Beek, als ook de titelkansen.

De draad knapte door motorische kortsluiting in de onrustige gelederen bij Ajax. Eerst Veltman die, totaal ongehinderd, de bal over de achterlijn werkte, waarna de corner, afgeslagen eerst, uiteindelijk met een fantastische veeg uit de linkervoet van Navarone Foor tot doelpunt werd verheven. In de tweede helft, Ajax ongewijzigd ondanks een afzichtelijke eerste helft, kwam Vitesse op 2-0 door breedtegetik in Ajax’ opgejaagde centrumdefensie: Bryan Linssen profiteerde.

Wanorde was nooit ver weg

Toen pas injecteerde Ten Hag Ajax met vers bloed. Het werd nog 2-1, een tergende langzame kopbal van invaller Matteo Cassiera die bij de ongedekte tweede paal binnenviel. Hoop deed leven. Kansen kwamen. Maar de wanorde was nooit ver weg en daarvan profiteerde opnieuw Linssen: 3-1.

Titelkansen verkeken, normaal gesproken. Algemeen directeur Edwin van der Sar stelde zijn positie min of meer afhankelijk van Ten Hags prestaties, zei hij drie weken na het opvallend getimede ontslag van Marcel Keizer voor de winterstop – toen Ajax toch best aardig speelde. „Dan heb ik het niet over de titel, maar vooral over de vooruitgang die we willen zien.” Een tamelijk absurde uitspraak voor een algemeen directeur van de Ajax NV, maar het is toch echt gezegd en niet eens door de technisch verantwoordelijke, Marc Overmars.

Voor nu is de puntenachterstand verdubbeld sinds Keizer sneefde. Gloedvol gevoetbald zou er moeten worden, quod – tot op heden – non. „Wat praat je raar. We tikten Zwolle twee weken geleden nog van de mat”, sprak Ten Hag toen een verslaggever zondag betoogde dat het spel en de vorm van enkele spelers achteruit gehobbeld was sinds zijn aantreden. De coach vond alleen de „houding” van Ajax tegen Vitesse verkeerd en dat uitte zich in mislukte (steek)passes waardoor Ajacieden niet „in de één-op-één” kwamen. „Wij hebben betere spelers, een beter team. Maar zij wilden meer, dat mag nooit in voetbal.”

Vier minuten voor tijd, het werd nog 3-2 door De Jong, peerde Ziyech een bal in de tribune achter het Vitesse-doel. Ook zijn status brokkelt in ijl tempo af, maar dat is even bijzaak. De 34ste landstitel, voor Abdelhak Nouri moest het gebeuren: het ziet er allemaal totaal niet meer naar uit.