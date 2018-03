Megaproces tegen Shell en Eni om corruptie uitgesteld

Het corruptieproces tegen oliebedrijf Shell en branchegenoot Eni gaat voorlopig niet door. De zaak ging maandag van start bij de rechtbank in Milaan, maar werd al na een half uur uitgesteld omdat de rechter het te druk heeft om het proces voor te bereiden. De nieuwe begindatum is 14 mei, meldt persbureau AFP maandag.

De zaak tegen Shell en het Italiaanse oliebedrijf Eni is een van de grootste in zijn soort. Beide bedrijven worden vervolgd voor omkoping bij de aankoop van een olieveld in Nigeria, zes jaar geleden. Ook enkele oud-directeuren en huidige medewerkers van Shell en Eni staan terecht, onder wie Claudio Decalzi, momenteel topman bij Eni.

Smeergeld of niet?

Shell en Eni kregen in 2011 de rechten om het veld in de Nigerdelta te mogen exploiteren. Ze betaalden daar 1,3 miljard dollar (1,1 miljard euro) voor aan de Nigeriaanse overheid. Het grootste deel van dat bedrag kwam echter terecht in de handen van Nigeriaanse ambtenaren en politici: slechts 200 miljoen bereikte de staatskas.

Meer weten over hoe het megaproces tegen Shell tot stand kwam? Lees er hier alles over

De grote vraag is in hoeverre Shell en Eni vooraf wisten dat het resterende bedrag bij politici en ambtenaren zou blijven hangen. De oliebedrijven zelf ontkennen dat ten stelligste. Volgens Shell hebben eventuele onwettige betalingen door de ontvanger van het geld, de vroegere minister van Olie, Dan Etete, plaatsgevonden zonder dat het bedrijf daarvan wist of er toestemming voor gaf.