Lagerhuis-comité: ‘Sir’ Wiggins misbruikte ontstekingsremmer

Bradley Wiggins (37) veroverde in 2012 in de Tour de France de gele trui op La Planche des Belles Filles in de Vogezen, hij dreigt nu zijn reputatie als schone sporter te verliezen in het Britse parlement. Wiggins en zijn ploeg Team Sky „overschreden een ethische lijn”, constateert een comité van het Lagerhuis. Volgens het onderzoeksrapport van het comité van digitale zaken, cultuur, media en sport was het bij Sky gebruik om middelen toe te dienen „om de prestaties van de wielrenners te verbeteren en niet alleen om medische noodzaak”.

Wiggins (naast Tourwinnaar ook vijfvoudig olympisch kampioen) zou een spuit met triamcinolone gekregen hebben, een ontstekingsremmer, op de laatste dag van de Dauphiné Libéré in 2011, voor de Tour van 2012 en in 2013 in aanloop naar de Ronde van Italië. Ploegen mogen het middel alleen gebruiken als daar toestemming voor gegeven is. Sky meldde volgens het rapport dat Wiggins last had van astma en van de anti-dopingautoriteiten toestemming kreeg om medicijnen te gebruiken.

De Lagerhuisleden oordelen echter dat „steroïde werd gebruikt niet uit medische noodzaak, maar om de verhouding tussen zijn gewicht en kracht te verbeteren”, aldus het elf-koppige comité. „Wij geloven dat deze krachtige vorm van cortisonen Bradley Wiggins, en mogelijk renners die hem bijstonden, moesten klaarstomen voor de Tour van 2012”.

Wiggins en Sky reageren woedend. Ze ontkennen de aantijgingen en zeggen het onacceptabel te vinden op basis van anoniem bewijs aan de schandpaal te worden genageld.

Uit het onderzoek komt goed naar voren hoe de aard van doping is veranderd. Sporters en hun begeleiders proberen niet langer illegale middelen te zoeken die steeds geavanceerder zijn. Het doel is tegenwoordig om in de openbaarheid middelen te nemen waar toestemming voor gegeven is. De antidopinginstantie wordt zo ongewild onderdeel van de tactiek.

De politici oordelen ook hard over het beleid van Sky-directeur David Brailsford. Sky maakte veel gewag van hoe schoon de ploeg was. De Lagerhuisleden roepen Brailsford op verantwoordelijkheid te nemen voor „de schadelijke twijfel over de legitimiteit van de prestaties”.

De toekomst van Sky, waar Servais Knaven ploegleider en Wout Poels deeltijdkopman zijn, staat op het spel. Wanneer besluit geldschieter News Corp, van mediamagnaat Rupert Murdoch, dat de sponsoring zijn merknaam meer schaadt dan baat, vraagt de BBC zich af. Wiggins en Brailsford zijn in 2012 benoemd tot Commander of the Order of the British Empire. Sindsdien kunnen ze zich Sir Bradley en Sir David noemen wegens hun verdiensten. Gezien de grote politieke kritiek zullen ook zij zich afvragen: hoe lang nog?

De kwestie is ook schadelijk voor Chris Froome, viervoudig tourwinnaar. Hij werd vorig jaar betrapt op een te hoog gehalte salbutamol, eveneens een astma-medicijn. Froome vecht dat oordeel aan maar de uitgesproken verdenking van de Lagerhuisleden dat gesjoemel bij Sky structureel was, doet zijn zaak geen goed.