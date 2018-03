Kinderen met wapens – in Rusland is het geen ongewoon gezicht

De Jermolov Cadettenschool in Stavropol, in het zuiden van Rusland, combineert een lagere- en middelbare schoolopleiding met militaire vakken. Leerlingen lopen rond in uniform, gaan op bivak en leren met vuurwapens omgaan. Zo worden ze klaargestoomd voor het leven als beroepsofficier binnen de Russische strijdkrachten. De school wordt bezocht door zowel jongens als meisjes.