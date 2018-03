Fiorentina-captain Davide Astori (31) in zijn slaap overleden

Verdriet en ontzetting in de Serie A. Alle competitieduels van zondag werden afgelast wegens het onverwachte overlijden van Fiorentina-aanvoerder Davide Astori (31), die zondagochtend niet meer wakker werd in het hotel waar Fiorentina verbleef in aanloop naar het duel met Udinese. Hoewel sommige Italiaanse media meldden dat de speler overleed aan een hartstilstand, kon de club daar zondag geen mededelingen over doen. De Serie A is een competitie waar spelers regelmatig aan cardiologisch onderzoek worden onderworpen. Zo wordt er bij spelers elke twee jaar een hartfilmpje gemaakt. (NRC)