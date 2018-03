Israël wapent zich met nepnieuws tegen Palestijnen

Dit is Pallywood, de Palestijnse samenzwering om Israël in een kwaad daglicht te stellen. Er is geen Palestijnse samenzwering, zegt u? Hoe zit het dan met Mohammed Durra, het 12-jarige jongetje dat in 2000, tijdens de tweede intifadah, zich verbergend achter de rug van zijn vader werd doodgeschoten? Schande, riep de internationale gemeenschap. Maar was hij wel doodgeschoten? Israëlische autoriteiten raakten er althans in de publiciteit steeds meer van overtuigd dat het allemaal een toneelstukje was geweest om Israël in diskrediet te brengen.

Er zijn meer voorbeelden, maar geen ruimte. Dus meteen naar nu en de Tamimi’s. De Tamimi’s van Ahed, dat herinnert u zich wel, die op 15 december een zwaar gewapende Israëlische militair in het gezicht sloeg. De militair vertrok geen spier, maar Ahed werd vier dagen later ’s nachts door een arrestatieploeg van bed gelicht. Onlangs vierde ze haar 17de verjaardag in een Israëlische gevangenis als een van de meer dan 300 Palestijnse minderjarigen (voor wie het wil weten 61 van 14-15 jaar oud en 252 van 16-17 jaar per 12/2017) die door Israël worden vastgehouden. Haar proces voor een militaire rechtbank is zojuist achter gesloten deuren begonnen – allemaal nogal in strijd met de Conventie van de Rechten van het Kind – en ze kan voor een reeks van beschuldigingen 10 jaar cel krijgen. Binnenkort is de uitspraak.

De Tamimi’s zijn een actievoerende familie in Nabih Saleh op de Westelijke Jordaanoever, zij protesteren al jaren tegen de confiscatie van hun land door een naburige illegale nederzetting. Maar zijn zij wel een familie? Of zijn zij acteurs, speciaal ingehuurd met hun blonde haren, blauwe ogen en geen hoofddoek, om Israël in een kwaad daglicht te stellen? Zoals onderminister van Buitenlandse Zaken voor publieke diplomatie Michael Oren zegt.

Hierboven ziet u een foto van Aheds neef Mohammed Tamimi (15). Die hap uit zijn schedel komt doordat hij van zijn fiets is gevallen en daarbij met zijn hoofd op zijn stuur is terechtgekomen, schreef generaal-majoor Yoav Mordechai vorige week op Facebook. En niet, zoals zijn familie compleet met beelden van CT-scans van Mohammeds schedel en verklaringen van getuigen volhoudt, doordat hij een Israëlische rubberkogel in zijn hoofd kreeg op diezelfde dag in december waarop Ahed de militair sloeg. Die kogel was de reden waarom Ahed de militair sloeg, zei ze. Nepnieuws! Een „cultuur van leugens en opruiïng heerst onder de kinderen en volwassenen van de familie-Tamimi”, aldus Mordechai, de topgeneraal in bezet gebied.

Mordechai facebookte dat Mohammed dat zelf had bekend. Dat is ook zo. Hij werd een week geleden samen met vier of vijf andere kinderen in alle vroegte van zijn bed gelicht, en ondervraagd. Hij zei later dat hij had toegegeven omdat hij naar huis wilde. Mohammed wordt deze week weer geopereerd. Zijn hoofd heeft die rare vorm omdat een deel van zijn schedel tijdelijk is verwijderd. Ik begrijp best dat een 15-jarige jongen onder die omstandigheden, en in afwezigheid van een advocaat, alles bekent wat zijn ondervragers willen horen.

Nee, natuurlijk is er geen Pallywood. Maar waarom verspreiden Mordechai c.s. dergelijke verhalen die zo makkelijk worden ontzenuwd? Israëlische mensenrechtenorganisaties denken: om toch iets van twijfel te zaaien over Palestijnse protesten en andere verzetsacties die langzaam maar heel zeker Israëls imago in het buitenland aanvreten. Ik denk dat Mordechais nepnieuws nóg schadelijker is voor Israëls imago.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.