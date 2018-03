Brein achter moord activist gepakt

De Hondurese politie heeft vrijdagavond het vermoedelijke brein achter de moord op milieuactiviste Berta Cáceres gearresteerd. Roberto David Castillo was twee jaar geleden directeur van het energiebedrijf Desa, waartegen Cáceres destijds actie voerde. Zij werd in maart 2016 doodgeschoten in haar huis. Het Openbaar Ministerie van Honduras verdenkt Castillo ervan de daders te hebben voorzien van „de logistiek en de middelen” om de executie uit te voeren. (Reuters, AP)