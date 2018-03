Trump dreigt in handelsoorlog met importheffing op Europese auto’s

Door te dreigen met invoerheffingen op Europese auto’s heeft de Amerikaanse president Donald Trump de handelsoorlogsretoriek dit weekend verder opgevoerd. In een tweet schreef hij zaterdag aanvullende maatregelen te nemen als Brussel de „toch al enorme importheffingen" en barrières voor Amerikaanse bedrijven die daar zaken doen verhoogt. „Dan komen we simpelweg met een invoerheffing op hun auto’s, die nu vrijelijk de VS in komen. Ze maken het onmogelijk om onze auto’s (en meer) daar te verkopen”, aldus de president op Twitter. Trump reageerde daarmee op de mogelijke Europese tegenmaatregelen op de importheffingen op staal van 25 procent en op aluminium van 10 procent die hij vorige week aankondigde. (NRC)