Goal v/h Weekend: er was een mooiere omhaal dan die van Luuk

Mike van der Hoorn speelt al het hele seizoen degelijk bij Swansea City en bekroonde dat, en de prima vorm van het team, dit weekend met zijn eerste Premier League-goal van het seizoen. Thuis op de Nederlandse velden mocht de pegel van Navarone Foor bij Vitesse-Ajax er natuurlijk ook zijn, datzelfde gold voor die van Corentin Tolisso (Bayern).

In de Servische Superliga was Aleksandar Lutovac (FK Rad) dit weekend goed voor een hattrick die hij voltooide met een nonchalante lob. Uit schotland kwam een mooie volley van Chris McHugh (Motherwell). De teamgoal van Liverpool tegen Newcastle was ook zeker niet onaardig.

3. Lionel Messi (FC BARCELONA v Atletico Madrid 1-0)

In de topper tussen Barça en Atletico krulde Lionel Messi voor de derde wedstrijd op rij een vrije trap binnen. Het was alweer de vijfde keer in 2018 dat Leo vanuit deze standaardsituatie het net vond, maar imposanter: zijn 600ste goal voor FC Barcelona. Zoveel klasse, het verveelt gewoon nooit.

2. Paulo Dybala (Lazio v JUVENTUS 0-1)

Het kon wel eens de belangrijkste goal van de competitie zijn, deze van Paulo Dybala. Diep in blessuretijd de winst pakken terwijl de grote concurrent Napoli verliest en derhalve de koppositie op een dienblad aanreikt bij Juve. Een fantastische handelingssnelheid, sublieme beweging; Lazio-verdediger Luiz Felipe (27) zal slecht geslapen hebben.

1. Raúl Ruidíaz (MORELIA v Atlas 2-1)

De omhaal is vaak een kunststuk op zich. En Luuk de Jong, ondanks alle twijfel en kritiek over zijn vorm, waagde zich er succesvol aan tegen FC Utrecht. Maar ook hij weet dat een omhaal een gouden randje krijgt wanneer een schaarbeweging in de uitvoering wordt verwerkt, zoals de klassieker van Marco van Basten. Dus Raúl Ruidíaz krijgt de voorkeur: