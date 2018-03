Gemeente rijdt nog altijd diesel, ondanks belofte

Terwijl Nederlandse gemeenten hebben afgesproken vanaf 2015 alle producten en diensten die ze gebruiken 100 procent duurzaam in te kopen, blijven bijna alle van zestig onderzochte gemeenten de komende jaren fossiele brandstof gebruiken.

Dit blijkt uit onderzoek van NRC naar de brandstofaanbestedingen van zestig grote gemeenten en gemeenteconsortia sinds 2016. Deze gemeenten gaan meer dan 200.000 euro besteden, waardoor hun aanbestedingen openbaar zijn.

58 van de 60 onderzochte gemeenten kiezen voor fossiele brandstof. Deze gemeenten laten hun grasmaaiers, veegwagens en vuilniswagens op diesel, gemaakt van olie of gas, rijden. 14 gemeenten kiezen voor diesel, 27 voor het van aardgas gemaakte GTL en 17 nemen een combinatie af van diesel en GTL. Dat strookt niet met de afspraak die gemeenten in 2007 maakten om vanaf 2015 honderd procent duurzaam in te kopen.

Zo blijft de gemeente Den Haag de komende jaren op diesel van Shell rijden, voor 810.000 euro per jaar. Groningen kiest voor brandstof gemaakt van aardgas en de in oppervlakte grootste gemeente van Nederland, Súdwest-Fryslân, blijft op diesel rijden. Amsterdam, dat in 2025 alle gemeentevoertuigen ‘schoon en uitstootvrij’ wil hebben, worstelt al anderhalf jaar met de aanbesteding; een contract waarmee jaarlijks 3,5 miljoen euro gemoeid is.

Er is maar één gemeente die via de openbare aanbesteding biobrandstof heeft aangevraagd. Dat is de gemeente Utrecht. Aangezien de aanvraag nog loopt, gaat die gemeente op zijn vroegst pas vanaf de zomer op een biobrandstof rijden.

Het duurzame alternatief voor diesel en GTL is er al: biobrandstof. Deze hydrotreated vegetable oil (HVO) wordt voornamelijk gemaakt van restproducten uit de levensmiddelenindustrie. Daardoor kunnen olie en gas in de grond blijven. Het stoot ook nog eens 75,4 procent minder CO2 uit dan diesel, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Zo worden de restproducten niet weggegooid maar hergebruikt.

„HVO kan puur de tank in”, zegt Vincent van Maurik, salesmanager bij Future Fuels, dat onder meer grondstoffen voor HVO inkoopt. Nieuwe voertuigen kunnen doorgaans puur HVO tanken. Bij oudere typen, die onder een andere Europese brandstofnorm vallen, kan een mengsel met 50 procent HVO gebruikt worden – en bij navraag bij de voertuigfabrikant vaak meer.

De weerstand bij gemeenten verbaast Van Maurik van Future Fuels niet. Er is volgens hem onder gemeenten veel onwetendheid over de alternatieven voor fossiele brandstof. „Veel gemeenten hebben totaal geen weet van HVO en brandstofnormen. Ze begrijpen niet dat het olieafval aan strenge Europese certificaten voldoet.” Jeroen van Heiningen, van GoodFuels, een handelaar in HVO, beaamt dit: „De experimentele fase van deze brandstof is allang voorbij, maar gemeenten hebben er nog onvoldoende kennis van.”

Gemeenten zeggen eerst de brandstoffen te willen testen, vanwege slechte ervaringen in het verleden. Ook vinden ze de prijs te hoog – biobrandstof kan 10 tot 20 procent duurder zijn - al blijkt uit metingen van de gemeente Renkum dat ze per voertuig 8 tot 14 procent brandstof besparen.

Renkum: Ze besparen door op biobrandstof te rijden

Er is slechts één van alle zestig onderzochte gemeenten die nú al op biobrandstof rijdt: Renkum. De Gelderse gemeente stapte vorige zomer over van diesel op HVO. Sinds een half jaar rijdt de gemeente met alle 35 voertuigen op biobrandstof gemaakt van afval uit de levensmiddelenindustrie.

De enige aanpassing die de gemeente hoefde te doen, is een groene tank van 2.000 liter op het kleine gemeenteterrein van de buitendienst plaatsen.

„We hebben van tevoren niks getest”, zegt Jan Quint, leidinggevende bij het gemeenteonderhoud. „De motoren van de auto’s zijn niet aangepast, de garanties van autoleveranciers blijven hetzelfde en we hoeven de brandstof ook niet bij te mengen met diesel.”

Vorig jaar sloot de gemeente zich aan bij de CO2-prestatieladder, een initiatief voor bedrijven en gemeenten om duurzamer te worden. „Het is een instrument dat energiebezuinigingen binnen de gemeente stimuleert”, zegt wethouder duurzaamheid Wendy Ruwhof (GroenLinks). „Het zijn geen vergezichten, zoals grote windmolens en zonneparken, maar practice what you preach.”

De kleine gemeente koopt slechts 30.000 liter brandstof per jaar in. „We hebben een auto verkocht, waardoor we genoeg budget hadden voor een duurdere brandstof”, zegt Quint.

Na eigen metingen van het verbruik van de nieuwe biobrandstof is hij positief gestemd. „Er zijn zoveel vooroordelen over biobrandstoffen, maar niemand probeert het. Het mooiste is dat we veel zuiniger rijden. Het is ongeveer 10 procent duurder dan diesel, maar we besparen 8 tot 14 procent brandstof per voertuig. Waarschijnlijk zijn we met een duurdere brandstof uiteindelijk goedkoper uit.”

Van frituurlucht is volgens Quint geen sprake: „Gelukkig maar, anders had ik de hele dag zin gehad in patat.”