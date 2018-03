Gemeente Deurne pakt mestbedrijf aan

Het in opspraak geraakte mestbedrijf van de gebroeders Nooijen in Deurne moet binnen twee weken stoppen met het illegaal verwerken van mest. Doet het bedrijf dat niet, dan moet Nooijen een dwangsom van 50.000 euro per week betalen aan de gemeente Deurne.

Dat staat in een aangetekende brief die de gemeente vrijdag heeft bezorgd bij het bedrijf. De maatregel volgt op een inval eerder dit jaar. Op 31 januari doorzochten de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie en een regionaal interventieteam twee vestigingen van Nooijen in Deurne.

Bij de inval bleek dat de broers op grote schaal mest van derden verwerken, terwijl dit in strijd is met het bestemmingsplan en zij hiervoor geen omgevingsvergunning hadden aangevraagd. Bij de inval zijn mestmonsters meegenomen en is de boekhouding en administratie van de onderneming doorzocht.

De invallen volgden na de publicatie in NRC, eind 2017, over de grootschalige en georganiseerde mestfraude in de regio. Uit het onderzoek bleek onder meer dat de gemeente Deurne al sinds oktober 2016 wist van de illegale mestverwerking bij Nooijen, maar sindsdien geen actie ondernam. Volgens de gemeente waren de voorbereidingen van de inval al langer gaande.

Nooijen is een ‘bekende’ van de NVWA. Het bedrijf kreeg in november 2015 een sanctie omdat het mestmonsters zou manipuleren. De sanctie werd later door de rechter teruggedraaid wegens fouten in de procedure.

Het Eindhovens Dagblad berichtte vorige week dat de gemeente Deurne ook de regels voor het verhuren van haar eigen grond gaat aanscherpen. Bedrijven die zich niet aan de wet houden, kunnen voortaan tot drie jaar uitgesloten worden van pacht. Een van de bedrijven die dit mogelijk treft, is het bedrijf van de gebroeders Nooijen, dat ook gemeentegrond huurt.