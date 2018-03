Emté-supermarkten naar Jumbo en Coop

Groothandelaar Sligro heeft een koper gevonden voor zijn supermarktbedrijf Emté. De winkelketen wordt verkocht aan een consortium van Jumbo en Coop, zo meldden de drie bedrijven maandagochtend. Naast de 130 supermarkten nemen beide bedrijven ook de distributiecentra en de slagerij van Emté over.

Met de overname is een bedrag van in totaal 410 miljoen euro gemoeid. In die geldsom zit onder meer een vergoeding van 60 miljoen euro voor de 27 winkelpanden die eigendom zijn van Emté. Na de overname zal de supermarktketen worden gesplitst: ongeveer tweederde gaat verder onder de vlag van Jumbo, de rest komt in handen van Coop. Aandelen Sligro stegen maandagochtend 8 procent op de Amsterdamse Midkap-index.

Bij Emté werken ongeveer 6.200 mensen. Zij zullen na de overname overgaan naar het consortium, melden de bedrijven in de verklaring. Jumbo en Coop hebben nog wel toestemming nodig van toezichthouder ACM.

Sligro keek al maanden naar een oplossing voor Emté, nadat vorige zomer duidelijk werd dat de supermarkt als zelfstandige formule geen toekomst had.

Toen geen enkele geschikte kandidaat zich aandiende werd verkoop ook een optie. Dat uitgerekend Jumbo een groot deel van de Sligro-supermarkten koopt, is saillant. Beide bedrijven komen uit het Brabantse Veghel, waar slechts de Zuid-Willemsvaart de hoofdkantoren scheidt. Het is geen geheim dat de eigenaren van beide bedrijven, de families Van Eerd (Jumbo) en Slippens (Sligro), een moeizame verhouding hebben. (NRC)