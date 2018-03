‘De overgang naar een baan is wel zwaar’

IN

‘Al van jongs af aan weet ik dat ik advocaat wil worden. Ik kom uit een arbeidersgezin, dus studeren was niet gebruikelijk, maar op advies van mijn ouders ben ik vanaf mijn vijftiende als bijbaan in de fabriek of in de schoonmaak gaan werken om de waarde van geld te leren kennen. Hierdoor wist ik al vroeg dat ik zo’n baan niet wilde.

„Ik ben nu halverwege de twee maanden van mijn stage en de overgang van het studentenleven naar een baan van negen tot vijf is me wel zwaar gevallen. Als student ben je zó gewend aan een flexibel rooster. Dat je de ene dag uit kunt uitslapen en de andere dag om 10.00 uur begint, of woensdagmiddag even naar de sportschool gaat. Toch wil ik, als ik mijn scriptie eind mei kan inleveren, het liefst gelijk aan het werk. Hopelijk bij het advocatenkantoor waar ik nu zit, dat zou ik erg leuk vinden.

„Mijn studietijd heb ik bij het Student Services Centre van Maastricht University gewerkt en als student-assistent voor de Abraham de Pinto-competitie, een wedstrijd voor rechtenstudenten uit Nederland en België. Deze bijbanen leken me handiger dan bijvoorbeeld in de supermarkt werken, omdat mijn werkrooster aangepast werd op mijn studierooster. Als ik straks als advocaat aan de slag kan verwacht ik niet dat ik direct veel ga verdienen. Dat komt meestal pas als je al langer goed bezig bent.”

Inkomen: 750 tot 1.000 euro netto Vaste lasten: sport (20 euro), kapper (15 euro), mobiele telefoon (35 euro), Spotify (10 euro), tanken auto moeder (30 euro) Laatste grote aankoop: aanbetaling reis en verblijf zomervakantie voor twee personen (350 euro) Sparen: 200 tot 300 euro

UIT

‘Omdat ik nog bij mijn ouders woon, heb ik weinig vaste lasten. Aan hen heb ik dan ook veel te danken. De Universiteit Maastricht heeft een goede rechtenopleiding en omdat we op 20 minuten met de trein van de stad wonen, leek het me onnodig dan op kamers te gaan. Bovendien was mijn vader destijds ziek, dus ik wilde graag in de buurt blijven. Als ik straks het huis uitga, ga ik samen met mijn vriendin iets zoeken. Waar weten we nog niet, zij studeert in Amsterdam maar mijn werkmogelijkheden liggen voorlopig in Limburg, dus we zullen waarschijnlijk een compromis moeten sluiten.

„Mijn laatste grote uitgave is een aanbetaling voor de reis die mijn vriendin en ik komende zomer naar Griekenland gaan maken. We wilden allebei iets nieuws, en dachten aan een reis naar Amerika, maar dan heb ik toch zoiets van: waarom nu krom liggen terwijl ik ook kan wachten tot ik volgend jaar aan het werk ben en waarschijnlijk meer te besteden heb? Daarom gaan we nu ruim een week naar Zakynthos, die verre reis komt later wel.

„ Maandelijks spaar ik zo’n 200 tot 300 euro, en ik geef ik graag geld uit aan leuke dingen doen. Een avondje uit, ergens gaan lunchen, naar de bioscoop of met mijn vriendin naar een wellness. Zo gaan we binnenkort naar Thermae 2000. Ik zag daarvan een aanbieding langskomen, 35 euro voor twee personen dus ik dacht: gelijk happen! Ik kijk er wel naar uit, even ontspannen en mijn hoofd leegmaken.”