Commissie: Wiggins verbeterde prestaties met verboden medicijn

Wielrenner Bradley Wiggins heeft tijdens de door hem gewonnen Tour de France van 2012 voordeel gehad van een verboden medicijn, dat hij met een doktersverklaring mocht gebruiken. Dat concludeert een onderzoekscommissie van het Britse parlement in een maandag gepubliceerd rapport. Volgens de parlementariërs was er sprake van een bewuste strategie van Wiggins’ ploeg Team Sky.

Het middel in kwestie is triamcinolon, een corticosteroïde met een ontstekingsremmende werking. Wiggins gebruikte het medicijn tegen astma. Het kan wielrenners echter ook helpen de pijngrens te verleggen, zodat ze langer op een hoog inspanningsniveau kunnen fietsen. “Het middel diende geen medische noodzaak, maar was bedoeld om Wiggins’ vermogen te verbeteren in aanloop naar de Tour”, aldus het rapport. “Hij profiteerde van het prestatiebevorderende effect van het medicijn.”

Volgens de parlementariërs is Team Sky lijnrecht ingegaan tegen zijn eigen basisprincipes. Ze doelen op het zerotolerancebeleid dat ploegbaas Dave Brailsford zegt te voeren tegen doping. Dat Wiggins triamcinolon gebruikte, was wegens zijn dispensatie geen overtreding van de dopingregels, staat in het rapport. “Maar het is wel een overschrijding van de ethische grens die Brailsford zegt te hanteren.”

De parlementariërs vermoeden dat niet alleen Wiggins, maar ook andere Sky-rijders triamcinolon gebruikten. Die bevinding sluit aan bij eerdere constateringen van het Britse antidopingbureau UKAD. De ploegarts van Sky bestelde zeventig ampullen van het medicijn, een hoeveelheid die volgens UKAD veel te veel was voor slechts één renner.

I find it so sad that accusations can be made, where people can be accused of things they have never done which are then regarded as facts. I strongly refute the claim that any drug was used without medical need. I hope to have my say in the next few days & put my side across.

— Brad Wiggins (@SirWiggo) 5 maart 2018