Buma: meer geld voor politie en minder prostitutie

CDA-leider Sybrand Buma wil dat er meer geld naar veiligheid gaat dan in het regeerakkoord is afgesproken. Dat zei hij zondag in het televisieprogramma Buitenhof. Hoeveel geld erbij moet, zei hij niet. Dat extra geld moet naar de politie gaan omdat daar een „heel groot knelpunt” zit. Dat zou dan geïnvesteerd kunnen worden in extra agenten, maar ook in specifieke projecten zoals nu gebeurt bij de aanpak van criminaliteit in het zuiden van het land. Ook moet de politie volgens Buma meer bevoegdheden krijgen. Het moet voor de politie makkelijker worden om auto’s te controleren op de aanwezigheid van wapens en drugs, zei hij. Buma pleitte ook nog voor een hardere aanpak van prostitutie. Hij wil onder meer dat de verhuur van ramen aan prostituees verboden wordt. Ook aan rondleidingen op de Amsterdamse Wallen moet wat hem betreft een einde komen. (ANP)