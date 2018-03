Landelijke campagne is dit weekend begonnen

Met CDA-leider Sybrand Buma bij Buitenhof, D66-leider Alexander Pechtold bij WNL en premier Mark Rutte op selfietour in Rotterdam is de landelijke inmenging bij de gemeenteraadsverkiezingen dit weekend echt begonnen. Vanaf vandaag volgen we in dit campagneblog al het grote en kleine nieuws over de campagne.

In aanloop naar de verkiezingen hield D66 dit weekend haar partijcongres, maar waar de partij het liefst vooral over de campagne zou hebben gepraat, ging het veel over het afschaffen van het referendum. Politiek redacteur Thijs Niemantsverdriet sprak met partijleden en hoorde hoe men worstelt met het afschaffen daarvan door D66-minister Kajsa Ollongren. Want hoorde het referendum nu toch de kroonjuwelen, of niet?

Voor Forum voor Democratie, dat alleen meedoet in Amsterdam, was het geen best weekend. Na het uitlekken van WhatsApp-berichten waarin hij homo's en immigranten beledigt, trok de nummer twee op de lijst in de hoofdstad Yernaz Ramataursing zich terug. Het is zeker niet voor het eerst dat de partij in opspraak raakte, maar wel de eerste keer dat er daadwerkelijke gevolgen worden gegeven aan de onrust.