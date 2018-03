Brieven 5/3/2018

Roken

Antirookzeloten

De jacht op de rokers neemt buitensporige en onmenselijke vormen aan. Door allerlei maatregelen hebben niet-rokers geen last meer van rokers, maar nog is het niet genoeg! Het is alsof de niet-rokers de rokers willen verbannen naar, ja naar waar eigenlijk? Waarom neemt niemand het voor de rokers op? Waarom bijten zij niet wat feller van zich af? Het is aannemelijk dat vele rokers, in parlement, gemeenteraden e.d., hebben ingestemd met maatregelen die tegen hun belangen ingaan. Op allerlei plekken zijn goede voorzieningen en rookruimtes, maar het gaat de antirookzeloten niet ver genoeg.