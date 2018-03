Bannon duikt op bij verkiezingen Italië

Steve Bannon, de Amerikaanse ideoloog van alt right die claimt dat Donald Trump mede door hem de presidentsverkiezingen heeft gewonnen, verwacht dat de verkiezingen van zondag in Italië ook een populistisch succes zullen worden.

„Deze verkiezingen zijn cruciaal voor de wereldwijde populistische beweging”, zei Bannon tegen de Corriere della Sera. „Jullie zijn een toetssteen voor de macht van de soevereiniteit, wat dit betekent in de moderne tijd. Een voorbeeld daarvan is de kwestie van de migranten, omdat alle problemen van het Midden-Oosten en Afrika door de Europese Unie worden afgewenteld op Italië en de mensen hebben daar genoeg van, ze willen hun eigen soevereiniteit terug.”

De uitspraken van Bannon in Rome resoneren met uitspraken van de twee grote populistische groepen in de verkiezingscampagne. De hard-rechtse Lega, met verzet tegen migratie als belangrijkste programmapunt, en de Vijfsterrenbeweging, die tegen het bestaande politieke bestel is. Vooral op rechts is ‘soevereiniteit’ een sleutelwoord.

De stembussen zouden zondag om 23.00 uur sluiten. De laatst gepubliceerde peilingen, twee weken voor de verkiezingen van Kamer van Afgevaardigden en Senaat zondag, voorspelden forse winst voor Lega en Vijfsterrenbeweging – al voorspellen ze ook een politieke patstelling. Bannon, die de partij van oud-premier Berlusconi ook onder de populisten schaart, zei dat populisten nu tweederde van de Italiaanse kiezers achter zich hebben.

Berlusconi heeft, doelend op de Vijfsterrenbeweging, juist gezegd dat hij een dam wil vormen tegen populistische avonturiers.