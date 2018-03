Alsof de ijsvogel in volle vlucht bevroren is

Het doet vogelliefhebbers natuurlijk pijn, deze dramatische foto van een ijsvogel die de vrieskou niet overleefde, maar tegelijk is hij onwaarschijnlijk prachtig. „Dit is gewoon een kunstwerk”, was een van de vele reacties op de foto van de dertienjarige Christoph van Ingen.

Zo zie je ze ook niet vaak, ijsvogels. Van zichzelf al de mooiste van alle Nederlandse vogelsoorten, maar zo onder het ijs krijgt zijn bijna fluorescerende blauwe rug nog een extra lading. Het is alsof de ijsvogel, die normaliter pijlsnel over het water flitst, in volle vlucht werd bevroren.

Op Twitter gaf ijsvogels.nl de meest waarschijnlijke verklaring voor de dood van de ijsvogel: door het ijs heeft hij onvoldoende vissen kunnen vangen. „Ze eten bijna hun eigen lichaamsgewicht aan vis. Minder vis is minder vet om de veren waterdicht te houden, met uiteindelijk dit als gevolg.”

Het ijsvogeldrama vond plaats in Oostzaan, net boven Amsterdam. Kathleen van Ingen (8 jaar) zag het beestje tijdens het schaatsen donderdag in hun sloot achter hun huis. „Ik zag iets blauws, ging ernaartoe en zag dat het een vogel was.” Broer Christoph maakte met de camera op zijn mobiel verschillende foto’s, op de rug gezien en van voren. Vooral de laatste, de foto die vanwege de gekozen hoek snelheid uitstraalt, maakt wereldwijd indruk. „Ik had geluk, want de zon scheen erop; het was een soort van neon, die vogel.”

Christoph zette de foto op zijn Instagramaccount en zijn broer plaatste de foto op de groepsapp van zijn klas, waarna de vader van een klasgenoot de Zaanse nieuwssite De Orkaan tipte. Na een telefoontje van een redacteur besloot Christoph de foto aan te bieden aan de NOS. Die wilde hem graag hebben, waarna de foto in no time viral ging, ook in het buitenland. Zo zette zelfs de Daily Mail de foto online.

Christoph heeft zijn foto’s inmiddels verkocht aan Cover-Images.com en hoopt er zo iets aan over te houden. „Ik wil graag een PlayStation 4, die kost 370 euro.”

Een mooi kunstwerk maakt hebberig. In de loop van vrijdag merkte Christophs vader dat veel mensen op zoek waren naar het vogeltje; mensen stonden zelfs met lampen op het ijs achter zijn huis. Maar de Van Ingens willen ‘hun’ ijsvogel graag zelf houden. Sinds vrijdagnacht ligt er een groot blok ijs veilig in de vriezer; de familie wil de inmiddels wereldberoemde ijsvogel laten opzetten.