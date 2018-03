AH haalt ‘seksistisch’ voetbalspel uit winkel

Supermarktketen Albert Heijn haalt de AH Soccer Box direct uit de schappen na kritiek op de doos met „alles voor een voetbalfeestje”. Die zou seksistisch en stereotyperend zijn.

De doos bevat onder meer fluitjes, opblaasballen en een kaartspel, bedoeld voor „4 jongens van 8-13 jaar”. Het kaartspel bevat vragen met vrouwonvriendelijke antwoordopties. Zo kunnen de spelers op de vraag „Wat wil je echt niet zien?” voor het antwoord „huilende meiden” kiezen. Een andere vraag is: „Een meisje dat je niet leuk vindt, vraagt je uit. Wat doe jij?” Daarop kan gekozen worden voor het antwoord: „Ik lach haar uit.” En op de vraag: „Wat doe je het liefst op het strand?” is het mogelijk te antwoorden met „meiden kijken”.

'Meidenvoetbal'

Voetbaltrainer Hans Stam uit Nijkerk zag de doos vrijdag in zijn lokale supermarkt liggen, maakte er een foto van en plaatste die op Facebook. „Ik ben al jaren betrokken bij het meidenvoetbal, dus het viel me gelijk op dat dit spel alleen op jongens gericht was.” Hij kreeg veel reacties en de volgende dag bezorgde Albert Heijn twee tassen met spelletjes bij hem thuis, zodat hij die aan zijn meidenteam kon geven. „Toen werd het eigenlijk nog gekker,” zegt Stam, die toen pas de inhoud zag. „Die antwoorden zijn niet meer van deze tijd.”

Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat het bedrijf de reacties op dit spel begrijpt. „Dit is een onzorgvuldig gekozen product. Het was in een beperkt aantal winkels beschikbaar en wordt nu uit de winkels gehaald.”

Op sociale media is er veel kritiek op het besluit van de supermarktketen om de doos niet meer te verkopen. „Genderneutraliteit is onnatuurlijk en een modeverschijnsel,” zegt een twitteraar. Een ander veelgehoord bezwaar is dat Albert Heijn hiermee zwicht voor vertrutting. „Mag er niks meer gemaakt worden voor jongens?”