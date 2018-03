Naar aanleiding van te sterk uitgevallen thee vraagt mijn man aan onze zoon wie in de Griekse mythologie ook al weer zo sterk werd door onderdompeling. Mijn zoon met zijn gymnasiale achtergrond aarzelt een moment, waarop ik met mijn onderwijservaring als een onvervalste juf Ank help met: „A … A…” „Welnee”, zegt mijn zoon, „dat was Asterix niet, dat was Obelix.”

