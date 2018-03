Grensblokkade Venezuela funest voor drijvende fruitmarkt van Curaçao

Na 101 jaar in bedrijf te zijn geweest, heeft de kleurrijke drijvende fruitmarkt van Curaçao dit weekeinde noodgedwongen moeten sluiten. De sluiting is een gevolg van de grensblokkade die het Venezolaanse regime van president Nicolás Maduro begin januari eenzijdig afkondigde. Het lucht- en zeeverkeer tussen Venezuela en Aruba, Bonaire en Curaçao ligt hierdoor al bijna twee maanden stil. Volgens Maduro was de maatregel nodig om smokkel van bodemschatten naar de eilanden te stoppen.

De drijvende markt in het oude stadsdeel Punda heet zo, omdat achter de stalletjes op de kade normaal een dozijn houten bootjes ligt met voorraden. Deze zogenoemde ‘barkjes’ worden al generaties bestierd door Venezolaanse handelaren die steeds voor een periode van twee maanden naar het eiland komen. De markt is een belangrijke trekpleister in Willemstad.

Door de blokkade konden de kooplui geen handelswaar aanvoeren uit de Venezolaanse deelstaat Falcón, op 70 kilometer van Curaçao. De ABC-eilanden, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, verbouwen zelf amper groente of fruit en zijn afhankelijk van import. Ze betrekken de producten sinds de blokkade vooral uit de Dominicaanse Republiek en Colombia.

De Curaçaose autoriteiten stonden de Venezolaanse handelaren vorige week niet toe langer dan de gebruikelijke twee maanden op het eiland te blijven. Hierop zijn de laatste vier overgebleven bootjes vrijdag teruggevaren naar La Vela del Coro. De ooit kleurrijke marktstalletjes in Punda zijn met rolluiken gesloten.