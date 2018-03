Zwitserland wil bijdrage publieke omroep behouden

Zwitsers blijven een jaarlijkse bijdrage betalen voor hun publieke omroep. In een referendum stemde zondag 71 procent tegen het voorstel om de omroepbijdrage af te schaffen, meldt de Zwitserse omroep SRF op zijn website. De SRF is de Duitse tak van de Zwitserse publieke omroep SGR.

Elk huishouden in Zwitserland betaalt ongerekend zo’n 390 euro per jaar voor de publieke omroep. Het totaal van die bijdragen is goed voor driekwart van het omroepbudget.

Het referendum van zondag kwam er op verzoek van jonge ‘radicale liberalen’, een groep ultraconservatieve jongeren, gesteund door de rechtspopulistische regeringspartij SVP. De campagne was bijzonder fel, schreef NRC-correspondent Caroline de Gruyter afgelopen donderdag.

“Zwitserland is wat gewend, maar zo agressief zijn campagnes zelden. Journalisten worden uitgemaakt voor ‘luiaards’, ‘profiteurs’ en ‘linkse parasieten’. De Stasi en Hitler worden erbij gehaald.”

Omroepsubsidie ‘niet meer van deze tijd’

Voorstanders van de afschaffing van de omroepbijdrage stelden dat de publieke omroep SGR te log is geworden en dat zij zou moeten bezuinigen, legt persbureau Reuters uit. Ook meenden zij dat een bijdrage voor de publieke omroep niet meer van deze tijd is, vooral door de opkomst van streamingdiensten als Netflix.

Florian Maier, de leider van de campagne om de omroepbijdrage af te schaffen, zei te hopen dat er door de subsidie af te schaffen meer vrije marktwerking binnen de Zwitserse media zou ontstaan.

Afschaffing schadelijk voor mediadiversiteit en politieke debat

Tegenstanders van de afschaffing beargumenteerden juist dat in dat geval de onafhankelijkheid van de omroep in het geding zou komen en dat het de mediavoorziening aan de vier verschillende taalgebieden in het land zou kunnen schaden. Het merendeel van de Zwitsers spreekt Duits, maar er zijn ook delen van het land waar Frans, Italiaans of Reto-Romaans wordt gesproken.

Ook de Zwitserse regering had gewaarschuwd dat een afschaffing van de omroepbijdrage de mediadiversiteit en het politieke debat zou schaden.