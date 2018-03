Wereldtitel sprint kroon op seizoen van Jorien ter Mors

Jorien ter Mors heeft op de baan van Changchun in China een wonderlijk seizoen bekroond met de wereldtitel sprint op de langebaan. Een week na de sluiting van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, won ze beide keren de 1.000 meter. In 2016 en 2017 eindigde Ter Mors op het WK sprint al als derde.

Na drie afstanden stond de 28-jarige Ter Mors op het Chinese ijs nog op de tweede plaats in het klassement, op 0,70 seconde van de Japanse favoriete Nao Kodaira. Maar de titelverdedigster trok zich na de tweede 500 meter, zondagmiddag, wegens ziekte terug voor de laatste afstand.

Ter Mors, de eerste Nederlandse wereldkampioen sprint bij de vrouwen sinds Marianne Timmer (2004), won op de Spelen van Pyeongchang goud op de 1.000 meter (langebaan) en brons op de relay in het shorttrack. „Het is geweldig dat het is gelukt”, zei de Twentse alleskunner na afloop. „Deze wereldtitel vind ik heel speciaal, zeker ook omdat ik pas de tweede Nederlandse schaatsster ben die hem heeft gewonnen.”

Cirkel is rond

Met het winnen van de wereldtitel sprint in China is wat Ter Mors betreft voor haar de „cirkel rond” in de sprintdiscipline op de langebaan. „Ik zeg niet dat ik nooit meer een WK sprint zal rijden, maar ik ben van plan om me weer meer te gaan toeleggen op het allrounden”, zei ze tegenover de NOS.

In 2013 veroverde Ter Mors al eens de Nederlandse allroundtitel op de langebaan, maar daarna trok ze naar het shorttrack en de afstandstoernooien. Inmiddels telt haar alsmaar groeiende erelijst onder meer drie olympische titels (1500 meter, 1000 meter, ploegachtervolging), olympisch brons shorttrack (aflossing) en drie wereldtitels (1000 meter, 1500 meter en sprintvierkamp).

„Ik wil kijken wat ik op allroundgebied nog in mijn mars heb. Ik zie het als een leuke uitdaging. Die heb ik nodig om hard te blijven rijden. Ik wil ook graag alle rijtjes in mijn loopbaan zo compleet mogelijk hebben.”