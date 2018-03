SPD-leden zeggen ‘ja’ tegen nieuwe regering-Merkel

Duitsland krijgt een nieuwe regering-Merkel. De SPD gaat na een felle interne strijd akkoord met toetreding tot een nieuwe coalitie met CDU en CSU. Zondagochtend bleek dat bij een ledenraadpleging per post een ruime meerderheid van 66 procent vóór de zogeheten grote coalitie heeft gestemd.

Daarmee is voor Duitsland een periode van grote politieke onzekerheid afgewend. Mogelijk volgende week al kan de nieuwe regering, de vierde regering onder leiding van Angela Merkel, officieel aantreden.

Voor Merkel is de uitkomst van de stemming, meer dan vijf maanden na de Bondsdagverkiezingen in september, een grote opluchting. In november mislukte haar poging om een regering te vormen van CDU en CSU met de liberale FDP en de Groenen, een zogeheten Jamaica-coalitie. Was ook een combinatie met de SPD niet doorgegaan, dan restte haar nog slechts de mogelijkheid van een minderheidsregering of zouden er nieuwe verkiezingen moeten komen.

Bestuurscrisis voorkomen

De SPD is door de uitkomst van de stemming ontkomen aan een bestuurscrisis. Een ‘Nee’ van de leden was een slag in het gezicht geweest van de complete partijtop. Die sloot vorige maand na harde onderhandelingen een regeerakkoord met Merkels christen-democraten en voerde sindsdien intensief campagne om daarvoor de steun te verwerven van de leden.

De kopstukken van de partij moesten opboksen tegen de onverwacht sterke campagne van de Jonge Socialisten (Jusos) en hun voorzitter Kevin Kühnert, die ervoor pleitten toetreding tot de coalitie af te wijzen en in de oppositie te gaan. Zij betoogden dat de partij voor de kiezers steeds minder herkenbaar is geworden door de coalitie met CDU en CSU de afgelopen vier jaar (en ook van 2005 tot 2009).

Verdeeldheid

Nu de SPD toch weer gaat regeren, staat de partij voor de moeilijke taak de rijen weer te sluiten. Hoe diep verdeeld de partij is werd de afgelopen maanden pijnlijk duidelijk.

Wel leeft er binnen de partij brede overeenstemming dat een nieuwe, duidelijker koers hoognodig is. Niemand wil ‘meer van het zelfde’, ‘kein Weiter so’ was de les van de slechte verkiezingsresultaten.

Na het terugtreden van Martin Schulz als voorzitter, vorige maand, moet nog een nieuwe politiek leider gekozen worden. De voornaamste kandidaat daarvoor is Andrea Nahles, de fractievoorzitter in de Bondsdag en voormalig minister van Sociale Zaken.

In de nieuwe regering krijgt de SPD een aantal belangrijke ministersposten: Financiën, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Justitie. Ook op Gezinszaken en Milieu komt een sociaaldemocraat. Wie die posten gaan bezetten is nog niet bekend, maar aangenomen wordt dat de huidige burgemeester van Hamburg en tijdelijk SPD-voorzitter Olaf Scholz de nieuwe minister van Financiën wordt.

De CDU krijgt in het kabinet naast het kanselierschap ook Economische Zaken, Defensie, Onderwijs, Gezondheid en Landbouw en levert de minister voor de kanselarij, een soort stafchef van de bondskanselier. De CSU krijgt naast het ministerie van Binnenlandse Zaken, Woningbouw en Heimat, ook de departementen van Verkeer en van Ontwikkelingssamenwerking.