Sneijder stopt bij het Nederlands elftal

Wesley Sneijder neemt afscheid van het Nederlands elftal. De recordinternational maakt die keuze na een gesprek met bondscoach Ronald Koeman in Qatar, waar hij sinds januari uitkomt voor Al-Gharafa Sports Club. Koeman vertelde Sneijder dat er geen plek meer voor hem is in het Nederlands elftal.

De KNVB maakte het stoppen van Sneijder zondagochtend bekend op zijn site. Koeman, in het bijbebhorende persbericht: “Ik wil doorselecteren, bouwen aan een nieuw Oranje en moet dus keuzes maken.” Sneijder noemt het gesprek met Koeman “zeer plezierig” en zegt zijn keuze te begrijpen.

“Toen ik naar Qatar vertrok, wist ik natuurlijk dat dat invloed zou kunnen hebben op mijn carrière als international. Bovendien begrijp ik dat Koeman een nieuw begin wil maken met andere, jongere spelers. We hebben hierover heel open gesproken (…).”

Recordinternational

De Utrechter (33) was vijftien jaar lang actief in het Nederlands elftal en is met 133 interlands recordinternational. Hij debuteerde in 2003 op negentienjarige leeftijd als invaller in een oefeninterland tegen Portugal (1-1). Na het Europees kampioenschap in 2004 in Portugal veroverde de aanvallende middenvelder een basisplaats in het Nederlands elftal. In het shirt van Oranje scoorde hij 31 goals.

Sneijder kende een succesvolle tijd bij het nationale voetbalelftal. Zo was hij erbij toen Nederland tweede werd op het WK in Zuid-Afrika. Op dat toernooi won hij de Zilveren Bal voor een na beste speler en was hij gedeeld topscorer. Ook in 2014 had hij een basisplek toen Oranje onder leiding van bondscoach Louis van Gaal derde werd op het WK in Brazilië.

Arjen Robben

Met zijn keuze om te stoppen volgt hij generatiegenoot Arjen Robben (33), die in oktober zijn laatste interland speelde.

Sneijder heeft de ambitie om na zijn voetbalcarrière de trainerscursus bij de KNVB te volgen. De voetbalbond en de speler gaan binnenkort samen de mogelijkheden bekijken of ze ook in de toekomst aan elkaar verbonden kunnen blijven.