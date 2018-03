Kickboksen kan nog niet zonder Hari

Het vechtpaleis zindert van opwinding. Harde beats, opgeklopt adrenaline en roterende lichtbundels omzomen de ring. Het is tijd is voor een gevecht met een ‘geschiedenis’, een akkefietje dat na jaren rechtgezet moet worden, zo luidt de marketing. Een duel ook tussen twee zwaargewichten met een bezoedeld verleden. Helpers de ring uit, het is tijd voor ‘Bad blood’ zoals de rematch is gedoopt. „It’s time for glory”, galmt de ringspeaker rauw door de arena, met ‘glory’ verwijzend naar de grootste kickboksorganisator ter wereld.

Het zijn er meer dan tienduizend, de liefhebbers die in de Ahoy een kaartje hebben gekocht voor het gevecht tussen ‘bad boy’ Badr Hari en Hesdy Gerges. De avond is gevuld met meer dan tien gevechten, maar de apotheose wordt gevormd door de drie keer drie minuten van Hari en ‘Fighterheart’ Gerges.

Ondanks zijn negatieve gedrag buiten de ring, is 33-jarige Hari nog altijd de kampioen van het kickbokspubliek, dat massaal zijn naam scandeert. De geboren Amsterdammer, die in Marokko woont, had na zijn (verloren) gevecht om de wereldtitel met Rico Verhoeven in december 2016 niet meer in de ring gestaan. Hij moest maandenlang zitten vanwege meerdere zware mishandelingen.

Verschillende karakters

Voor Glory, dat in 2012 door internationale investeerders is opgezet en inmiddels claimt in meer dan 200 landen televisiecontracten te hebben, is Badr Hari een belangrijk onderdeel van het vechtkapitaal. Grote vechtsportondernemingen als Glory moeten het hebben van karakters in de ring. Helemaal mooi is het spel tussen twee verschillende karakters: een die het goede en een die het slechte vertegenwoordigt, zoals bij wereldkampioen Verhoeven en Hari. „Het is altijd interessant om een good guy en een bad guy te hebben”, zegt Cor Hemmers, directeur sport van Glory en verantwoordelijk voor de organisatie van de gevechten. „Kijk, Rico heeft in het begin van zijn carrière goed gepresteerd, maar was niet de meest aantrekkelijke vechter voor het publiek. Hij was de man van de techniek, niet van de spectaculaire ko’s. Je hebt een kleurrijk figuur als Badr nodig om je global brand neer te zetten.”

Hari is volgens Hemmers niet alleen een heel goede vechtsporter met „een verschrikkelijk hoge entertainmentwaarde”, hij heeft ook een nieuwe relatie, kinderen. „Hari is volwassen geworden. Waarom zou je hem geen tweede kans gunnen?”, zegt Hemmers. „Trouwens, Rico scoort inmiddels ook als spectaculaire vechter, niet alleen meer met zijn imago als representatieve sporter.”

Voor de inkomsten is Glory grotendeels afhankelijk van de verkoop van tv-rechten, in Nederland zijn die in handen van Ziggo. Hari mag dan aantrekkelijk zijn voor de matchmaking, in zijn eentje trekt hij de kijkcijfers niet omhoog. Het gevecht tegen Gerges werd zaterdagavond op Ziggo Sport door 247.000 kijkers bekeken, beduidend minder dan de 774.000 die het titelgevecht tegen Rico Verhoeven in 2016 trok.

Talent is schaars

Volgens drievoudig wereldkampioen Remy Bonjasky kan de kickbokssport heus zonder Badr Hari, maar is het talent in de top van de zwaargewichten wel schaars. „Je hebt misschien drie gelijkwaardige vechters, maar aan de top heb je er eigenlijk wel tien nodig”, zegt Bonjasky, die voor Ziggo de gevechten becommentarieert. Alistair Overeem, die doet aan kickboksen en mixed martial art – MMA, beter bekend als ‘kooivechten’ – zei in een interview met een Amerikaanse website dat de lol van het kickboksen voor hem eraf is. „Er is alleen maar Rico.” De hoogtijdagen van het Japanse K-1, met bomvolle arena’s en goudgerande prijzen voor Nederlandse vechters als Peter Aerts en Ernesto Hoost zijn inderdaad voorbij. Mede doordat K-1 financieel onderuitging. Overeem vecht tegenwoordig in het Ultimate Fighting Championship (UFC), de grootste MMA-organisatie ter wereld. De Amerikaanse organisatie werd in 2016 voor vier miljard dollar verkocht, maar kent inmiddels ook zo zijn problemen nu de Ierse stervechter en kasmagneet Conor McGregor voorlopig niet in de kooi komt.

Schone sport

Volgens Hemmers, zelf voormalig kickboksprof en trainer van tal van wereldkampioenen, moet de sport weer een stevig fundament opbouwen en vooral vrij van smetten blijven. „Iemand die het slechte pad opgaat, gaat gewoon de ring uit”, stelt hij. „Dat kan het merk Glory niet hebben, er worden toch forse investeringen gedaan voor de langere tijd. We willen de sport schoonhouden, qua supplementen maar ook qua imago.”

Hemmers zegt dat Glory ook een platform wil zijn waardoor vechtsporters zich op sociaal en mediagebied ontwikkelen om zo interessant te worden voor A-merken. Want de meesten verdienen meer sponsorgeld dan vechtgeld. Verhoeven maakt bijvoorbeeld reclame voor auto’s en zelfs volkorenmuesli. „Hij heeft een fijn imago”, zegt Hemmers.

Als de rematch zaterdagavond voorbij is – Hari verslaat Gerges op punten – heeft iedereen het meteen over een andere rematch, een nieuw gevecht tussen Verhoeven en Hari. De laatste heeft in Ahoy vooral laten zien dat hij fysiek sterk genoeg is. De fans hebben de boodschap in ieder geval begrepen. Ahoy stroomt leeg, de broeierige sfeer lost op in de winterkou.

Het wachten is begonnen: op Rico.