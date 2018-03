Goud voor Jorien ter Mors in China bij WK sprint

Jorien ter Mors heeft zondag in China de wereldtitel sprint gewonnen. Bij de mannen won Kjeld Nuis zilver, brons was er voor Kai Verbij.

Ter Mors won het goud door op de afsluitende 1.000 meter een tijd van 1.15,19 te klokken, nadat ze zaterdag ook de eerste 1.000 meter had gewonnen. Ze was daarmee ruim sneller dan de Amerikaanse Brittany Bowe (1.15,93), die zilver op haar naam schreef. Russin Olga Fatkoelina ontving de bronzen medaille.

Na drie van de vier afstanden stond de 28-jarige Ter Mors in Chanchun nog op plek twee. De Japanse favoriet en titelverdedigster Nao Kodaira stond 0,70 seconde voor, maar zij trok zich terug na de tweede 500 meter wegens ziekte. De eerste plaats kon Ter Mors toen niet meer ontgaan. Marrit Leenstra eindigde vierde, Letitia de Jong achtste.

Nuis en Verbij

Bij de mannen ging het goud naar de Noor Havard Lorentzen. Vorig jaar eindigde hij nog als tweede achter Verbij. Die moest het dit jaar met een bronzen medaille doen, na een tijd van 1.09,47 in de laatste ronde. Nuis schaatste 1.09,11, Lorentzen was met 1.09,81 net snel genoeg voor goud. Lorentzen is de derde wereldkampioen sprint uit Noorwegen en de eerste uit dat land sinds 1981.

Ter Mors

Bij de Spelen in Pyeongchang vorige maand won Ter Mors goud op de 1.000 meter en brons bij de shorttrack. Volgens ANP is ze de tweede Nederlandse wereldkampioene sprint na Marianne Timmer. Zij werd in 2004 eerste.