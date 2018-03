EU-delegatie naar Slowakije om moord journalist

De Europese Unie stuurt aankomende week een delegatie naar Slowakije om onderzoek te doen naar de moord op de journalist Jan Kuciak en zijn vriendin. Dat schrijft de Duitse krant Welt am Sonntag.

Antonio Tajani, de huidige voorzitter van het Europees Parlement, had eerder al aangekondigd dat hij een onderzoeksteam naar Slowakije wil sturen, meldt Der Spiegel. Toen gaf de voorzitter verder geen details over het onderzoek. Nu is duidelijk dat acht parlementariërs van woensdag tot vrijdag zullen spreken met de Slowaakse premier Robert Fico, meerdere ministers en regeringskritische journalisten.

Kuciak en zijn partner werden vorige week doodgeschoten aangetroffen in hun huis. De 27-jarige onderzoeksjournalist schreef over de vermeende banden tussen de Italiaanse maffia en de regering van Fico. De Calabrische maffiaorganisatie ‘ndrangheta wordt ervan verdacht Europese landbouwsubsidies te hebben verduisterd. Volgens autoriteiten is Kuciak mogelijk vermoord vanwege zijn onthullingen over de connecties tussen hoge functionarissen en maffiosi.

‘Dit gaat om Europees binnenlands beleid’

Update:

Inmiddels is duidelijk geworden dat niet Sven Giegold, zoals Duitse media meldden, maar de Hongaar Benedek Jávor naar Bratislava zal afreizen met de EU-missie.



“We hebben hier te maken met een internationale democratiecrisis”, zegt de Duitse Europarlementariër Sven Giegold tegenover Welt am Sonntag. De politicus maakt deel uit van de EU-delegatie, en zegt tegen de krant dat de moord op de journalist niet gezien moet worden als een nationale aangelegenheid van Slowakije. “Dit gaat om Europees binnenlands beleid. Het parlement moet niet passief toekijken bij het verval van de rechtstaat en persvrijheid binnen een lidstaat.”

Giegold maakte ook deel uit van de Europese delegatie die naar Malta gestuurd werd na de moord op de regeringskritische journalist Daphne Caruana Galizia. Zij kwam vorig jaar om het leven door een autobom. Net als in die zaak loopt Slowakije het risico om een klacht te krijgen uit Brussel.

President wil met partijen praten

De Slowaakse politie pakte afgelopen week zeven Italiaanse mannen op naar aanleiding van de moord op Kuciak. Zij werden zaterdag weer vrijgelaten. De Slowaakse minister van Cultuur diende woensdag zijn ontslag in omdat hij “niet er mee kan leven” dat tijdens zijn ambtstermijn een journalist is vermoord.

De Slowaakse president Andrej Kiska zei zondag dat hij met alle politieke partijen om de tafel wil zitten om te kijken hoe het vertrouwen van de bevolking in de regering hersteld kan worden. Kiska suggereerde zelfs vervroegde verkiezingen. De president heeft overigens geen bevoegdheid hiervoor, maar kan wel de druk opvoeren.

Update: dit stuk is geacctualiseerd op 7-3-2018.