Egyptische leger: veertien doden bij gevechten Sinaï

Bij gevechten in Egypte zijn vier militairen en tien militanten omgekomen in de Sinaï. Dat heeft het Egyptische leger zondag bekendgemaakt. Daarmee komt het dodental sinds de lancering van een grootschalige militaire operatie in de noordoostelijke regio te staan op zeker zestien militairen en ten minste honderd vermeende jihadisten, schrijft AFP.

De Egyptische president Abdul-Fattah El-Sisi beval het leger eind november om de veiligheid en stabiliteit in de Sinaï te herstellen. In het gebied zijn onder meer islamitische militanten gelieerd aan terreurgroep Islamitische Staat actief.

Het besluit van Sisi kwam enkele dagen na een aanval op een moskee in de regio waarbij meer dan driehonderd mensen om het leven kwamen. Begin februari begon het leger uiteindelijk met een militaire operatie.

Volgens het leger zijn bij acties dit weekend “extreem gevaarlijke takfiri’s uitgeschakeld”, een referentie naar extremistische jihadisten. Ook werden automatische wapens en munitie in beslag genomen.

Honderden mensen opgepakt

Inmiddels zouden tijdens de voortdurende operatie 245 mensen zijn opgepakt voor deelname of steun aan een terroristische of criminele organisatie. Een deel daarvan is inmiddels vrijgelaten. Zo’n 145 schuilplaatsen en wapendepots zouden inmiddels zijn vernietigd, onder meer met aanvallen van de Egyptische luchtmacht.

Sinds 2013 vecht het Egyptische leger al tegen extremisten in de Sinaï, nadat voormalig president Morsi van het Moslimbroederschap werd afgezet door toenmalig legergeneraal Sisi.