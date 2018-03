Duizenden in Macedonië protesteren tegen naamsverandering

Duizenden mensen zijn zondag in Skopje, de hoofdstad van Macedonië, de straat opgegaan om te demonstreren tegen een mogelijke naamsverandering van hun land. Dat meldt persbureau Reuters.

De demonstranten scandeerden “Wij zijn Macedoniërs” en verzamelden zich onder een standbeeld van de Hellenistische heerser Alexander de Grote in de hoofdstad van de voormalige Joegoslavië-republiek. Zowel Macedonië als Griekenland claimt die legendarische veroveraar als onderdeel van zijn nationale geschiedenis.

Het protest was georganiseerd door de beweging ‘Wij zijn Macedonië’. Een van de organisatoren, Evica Stojanova-Kamberova, zei tegen de aanwezigen:

“Wij zijn hier bij elkaar, omdat vragen over de naam, identiteit, grondwet en taal [van ons land] zaken zijn waarover wij een stevig standpunt moeten innemen.”

Griekenland tekende al in 1991 protest aan

Griekenland en Macedonië liggen al tijden met elkaar in de clinch over de naam van dat laatste land. Sinds de republiek Macedonië in 1991 ontstond uit het verbrokkelde Joegoslavië, tekent buurland Griekenland protest aan tegen die naam, schreef NRC-correspondent Toon Beemsterboer begin februari.

“De naam Macedonië impliceert volgens de Grieken namelijk een territoriale claim over de Noord-Griekse regio met dezelfde naam: Macedonië. De Griekse onverzettelijkheid hierover dwong Skopje toe te treden tot de VN als ‘Former Yugoslav Republic of Macedonia’ (FYROM). In 2008 blokkeerde Griekenland de NAVO-toetreding van Macedonië en in 2009 het pad naar het lidmaatschap van de Europese Unie.”

Recent hebben de twee landen echter de intentie uitgesproken om het dispuut op te lossen, vooral omdat dit cruciaal is voor een mogelijke toetreding van Macedonië tot de NAVO- en de Europese Unie.

Gevoelige kwestie aan beide zijden

Maar de demonstranten in Skopje eisten zondag dat hun premier Zoran Zaev de gesprekken met Griekenland stopzet. Ook willen ze dat er een resolutie bij de Verenigde Naties wordt ingediend waarin wordt aangedrongen op erkenning van hun land bij de VN onder de grondwettelijke naam Macedonië.

De kwestie ligt in Griekenland overigens even gevoelig. Daar gingen al meerdere keren mensen de straat op om juist voor een naamsverandering van Macedonië te demonstreren. Bij een van die protesten in februari waren maar liefst 300.000 Grieken op de been.