Misbruikte turnster klaagt Amerikaanse bond aan

Turnster Aly Raisman klaagt het Amerikaans olympisch comité USOC en de Amerikaanse turnbond (USA Gymnastics ) aan vanwege het seksuele misbruik door Larry Nassar, de voormalige teamarts van de Amerikaanse turnbond.

Volgens Raisman wist het Amerikaans olympisch comité dat Nassar met de turnster in de fout ging. De winnares van drie olympische titels maakte in november bekend dat Nassar haar had misbruikt. De oud-teamarts kreeg in januari van dit jaar een gevangenisstraf van ruim 170 jaar opgelegd omdat hij zich had vergrepen aan Raisman en vele andere turnsters.

De 23-jarige Raisman was aanvoerder van he Amerikaanse team dat in 2012 (Londen) en 2016 (Rio de Janeiro) olympisch turngoud haalde. Zij zegt dat ze sinds 2010 op verschillende plaatsen is misbruikt door Nassar, onder meer in het onderkomen van de nationale turnploeg in Texas, en ook tijdens de Spelen in Londen.

Nassar was bijna dertig jaar verbonden aan de Amerikaanse turnploeg, voordat hij werd ontslagen na klachten omtrent zijn gedrag. Hij bleef werken bij Michigan State University totdat hij in 2016 werd aangeklaagd. Volgens Raisman lieten USOC en USA Gymnastics Nassar zijn gang gaan door de universiteit niet in te lichten over de reden van zijn ontslag. (AP)