Yernaz Ramautarsing trekt zich terug als kandidaat voor FvD

Yernaz Ramautarsing trekt zich terug als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ramautarsing stond tweede op de lijst van Forum voor Democratie. Hij raakte de afgelopen weken in opspraak na opmerkingen over homoseksuelen en vluchtelingen. Ook verdedigde hij een verband tussen ras en IQ.

Ramautarsing meldt zijn terugtrekking zaterdagmiddag in een verklaring via Twitter en op de site van Forum voor Democratie.

“De afgelopen dagen is in de media consternatie ontstaan over opmerkingen die ik enige tijd geleden heb gemaakt in een besloten WhatsApp groep waar jongeren van diverse partijen over tal van onderwerpen van gedachten wisselden. In reactie op deze consternatie heb ik vandaag besloten om me - in het belang van FVD - terug te trekken als kandidaat voor Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.”

Hij zegt verder dat hij “advocaat van de duivel” speelde toen hij de opmerkingen maakte, en stellingen te hebben betrokken waar hij “niet, althans zeker niet geheel” achter staat. Van de opmerking over dat “homorechten de samenleving dommer” hebben gemaakt, zegt hij afstand te nemen.

Door zich terug te trekken stelt Ramautarsing zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane ophef, waarmee hij zijn partij niet langer wil belasten. Dat hij zich nu terugtrekt wil overigens niet zeggen dat Ramautarsing niet op de kieslijst zal staan; de lijsten zijn gesloten, waardoor zijn partij geen wijzigingen meer kan doorvoeren. Ramautarsings naam zal dus gewoon op het stembiljet staan op 21 maart.

Whatsapp-gesprekken

Ramautarsing kwam dit weekend opnieuw onder vuur te liggen toen er screenshots van Whatsapp-gesprekken werden gepubliceerd waaraan hij deel had genomen. In de groepsdiscussie met politiek geëngageerde jongeren stelde hij een voorstander te zijn van wapenbezit en de doodstraf en nam hij stelling tegen vrije seksuele relaties. Hij stelde dat homorechten de samenleving “dommer” zouden hebben gemaakt.

Ook herhaalde hij in de gesprekken zijn opvattingen over het verband tussen IQ en huidskleur, waarmee hij eerder partijleider Baudet in verlegenheid bracht. Ramautarsing had in de zomer van 2016 tegenover Brandpunt gesteld dat er een verband bestond tussen IQ en afkomst, en dat er verschillen bestaan tussen het IQ van verschillende volkeren.

In debat over identiteit met Femke Halsema wilde partijleider Baudet eind januari geen afstand doen van deze uitspraak. Twee weken later werd het opnieuw aangehaald in een debat, toen met D66-leider Pechtold, en GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-leider Lodewijk Asscher. Toen Baudet onder druk kwam te staan over de uitspraak, riep hij Ramautarsing zelf het podium op.

Politiek redacteur Philip de Witt Wijnen, die Forum voor Democratie volgt, ziet in Ramautarsings opstappen een trendbreuk: het is volgens hem voor het eerst dat Forum zich iets aantrekt van kritische berichtgeving, en stappen onderneemt.