De eerste wedstrijd van het tweede seizoen van de World Para Swimming World Series is dit weekeinde in Kopenhagen. Het idee achter de competitie is om de resultaten van prominente paralympische zwemwedstrijden samen te brengen onder één noemer. De winnaars mogen zich met recht de beste van de wereld noemen. Dat past in het straatje van de zwemmers van het Nederlandse paralympisch team. Zij trainen zes dagen per week met maar één doel: de allerbeste worden. Deze serie foto’s van Carla Kogelman, gemaakt in het Sportfondsenbad in Amersfoort, won de eerste prijs in de serie sport bij de Zilveren Camera 2017.