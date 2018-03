Unicum: vijf diskwalificaties in serie 400 meter sprint

In de series van de 400 meter bij de WK indoor is vrijdag atletiekgeschiedenis geschreven toen alle vijf lopers in de derde serie werden gediskwalificeerd. Onder hen Bralon Taplin, met 44,88 seconden de snelste man op het langste sprintonderdeel dit seizoen.

De Grenadaan, die de serie won in iets meer dan 46 seconden, werd na afloop van verdere deelname aan het WK uitgesloten, omdat hij tijdens de race buiten zijn baan was gestapt.

Na bestudering van videobeelden bleek dit ook te gelden voor drie andere lopers: Steven Gayle uit Jamaica, de Let Austris Karpinskis en Alonzo Russell van de Bahamas. En zo kon het gebeuren dat geen een atleet de uitslag van de derde serie haalde, omdat Abdalelah Harount eerder al was gediskwalificeerd vanwege een valse start.

De Qatarees won in 2016 nog zilver op de 400 meter indoor en was in 2017 bij het WK atletiek in de buitenlucht in Londen goed voor brons op hetzelfde nummer. De officials van Grenada dienden na afloop nog wel een protest in tegen de uitsluiting van Taplin, maar dat werd door de jury afgewezen.

Nooit eerder werden bij een internationaal kampioenschap alle lopers uit een serie gediskwalificeerd, zo liet de atletiekstatisticus van de BBC, Mark Butler, na afloop weten. (Reuters)