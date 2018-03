Mijn schoonmoeder heeft de moderne technologie nog niet helemaal omarmd. Ze is bij ons en maakt zich op om af te reizen naar haar geboortehuis in Zuid-Europa. En ze vraagt zich af of de bora waait, de wind die zorgt dat vliegtuigen niet kunnen landen. Mijn man wil het voor haar uitzoeken en vraagt haar waar ze dat normaal op haar smartphone opzoekt. Aarzelend zegt ze: „Gewoon, ik bel even naar een vriendin van mij daar en vraag of het waait?”

