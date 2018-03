Supermodel Ashley Graham heeft putjes in haar benen, en isn’t afraid to show it. Ik vind het – als niet supermodel zijnde – een opluchting om te zien dat zelfs een succesvol model niet helemaal gladgestreken hoeft te zijn. Ashley Graham heeft nog iets dat zo veel vrouwen, maar zo weinig supermodellen hebben: maat 44. Dat ze toch topmodel werd, zegt volgens mij een hoop. Over haar als doorzetter die durft voor zichzelf op te komen natuurlijk, en over de tijd waarin we leven. Mensen zijn dik en dun en oud en jong; dat voordehandliggende feit krijgt ook in de modewereld steeds meer een plek. In de fotoseries in onze modenummers zorgen we altijd dat er diversiteit in huidskleuren te zien is. In dit nummer laten we al die andere kanten van diversiteit zien. De 96-jarige Erni Stollberg die geweldig poseert en waarvan de lol van de foto’s afspat. Niet voor niets is ze de afgelopen tijd een Instagram-hit geworden. De mannenmode van voorjaar 2018 wordt geshowd door de tweeling Anne en Lisa Bosveld. Want mannenmode kan door iedereen gedragen worden. Het levert een buitengewoon inspirerend nummer op.