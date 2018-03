Vier eeuwen Spaanse stillevens in Brussel

Rond 1600 begon Juan Sánchez Cotán met het uitbeelden van groente en fruit als hoofdonderwerp. Daarmee introduceerde hij het genre dat in Vlaanderen en Noord-Italië al iets langer werd beoefend, maar dat vooral in Spanje de eeuwen zou trotseren. De lange traditie van stillevenschilderkunst van de 17de tot en met de 20ste eeuw vormt in Bozar in Brussel het onderwerp van een mooi chronologisch overzicht van zo’n tachtig werken van de hand van Spaanse schilders, variërend van Velázquez en Goya tot Picasso en Dalí. Hoewel de meesters van wie werken worden getoond zich doorgaans niet in stillevens specialiseerden, geeft deze expositie een mooi beeld van de vitaliteit van het genre in vier eeuwen Spaanse schilderkunst.

Beeldende kunst