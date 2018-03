Rachel Klamer begint nieuw seizoen met winst in Abu Dhabi

Rachel Klamer is het nieuwe triatlonseizoen goed begonnen. Ze won in Abu Dhabi voor het eerst een wedstrijd die meetelt voor de World Triatlon Series. Klamer belandde tijdens het zwemmen in een kopgroep van zes en bleef na het fietsen uiteindelijk alleen over met Jessica Learmonth. Ze loste de Britse in de laatste kilometers van het lopen en kwam alleen over de finish. Klamer finishte na 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en vijf kilometer lopen in 1.00.43 uur. Learmonth moest veertien seconden toegeven. De Australische Natalie Van Coevorden werd derde, op zeventien seconden van Klamer. (ANP)