Doden bij aanval op Franse ambassade in Burkina Faso

Bij terreuraanvallen op de Franse ambassade en een legerbasis in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, zijn vrijdag ten minste vijftien personen gedood en tientallen mensen gewond geraakt. Bij de aanval door gewapende mannen werden zeven militairen en beveiligers gedood en acht aanvallers. De aanslagen zijn nog niet opgeëist.

Volgens bronnen binnen de veiligheidsdiensten ligt het aantal doden echter flink hoger. Onder de slachtoffers zijn voor zover bekend geen buitenlanders. Ook is niet bekend hoeveel militanten betrokken waren bij de aanvallen.

De aanslag op de ambassade vond plaats kort nadat in dezelfde wijk een explosie was gehoord. Volgens de politie zou ook geschoten zijn bij de woning van de premier. Inmiddels is de orde hersteld, zei de minister van Communicatie.

In de Sahel zijn meerdere militante islamitische bewegingen actief. Aan de noordgrens met Mali werden eerder Burkinese veiligheidstroepen aangevallen. In augustus kwamen twintig mensen om bij een aanval op een restaurant in Ouagadougou. In Burkina Faso zijn zo’n 4.000 Franse militairen gestationeerd. (AFP, AP, Reuters)