Revolutie op kousenvoeten

Portugal maakt zich op voor zijn make-over. Tot voor kort werd het wijnland slechts gezien als de wat morsige buurman van Spanje. De tuin onverzorgd. Het hemd uit de broek. De goede reputatie van port werd overschaduwd door Mateus rosé, die als ’s werelds best verkochte rosé een laakbare ambassadeursrol vervulde. Portugals vinologische vlaggenschip stuurde door een zee van halfzoete bulkrosé, de schuimkoppen ontstaan door ingespoten koolzuur.

Maar de verandering is merkbaar. Er wordt zelfs gesproken over een revolutie, zij het dat deze fluisterend en op kousenvoeten plaatsvindt. Typisch Portugees. Geen haast. Maar inmiddels is het vertrouwen in eigen kunne daar. De uitnodigingen om het wijnland Portugal te bezoeken zijn legio. Maak kennis met onze driehonderd autochtone druiven in hun natuurlijke habitat. Ervaar ons veelzijdige terroir. Bezoek onze nieuwe universitaire wijnbouw – en oenologieopleidingen die vooral de laatste tien jaar zo’n enorme vlucht hebben genomen. En proef vooral ook onze wijnen. Het rood elegant en fris.

De eerste branco’s die de ban braken, waren de betere vinho verdes, inspelend op de wereldwijd groeiende vraag naar koket en dorstlessend wit. Om de horeca te overtuigen lijkt er gekozen voor een topdown-benadering. In verschillende gereputeerde vaderlandse zaken zie ik Portugal een nadrukkelijkere rol krijgen.

Zo ook in Het Roode Koper in Leuvenum. Collega Kamagurka had mij al voorkennis verschaft wat betreft de wijnkaart. Geen pochkaart maar een drinkkaart. Geen grote namen en dito prijzen. Mooie, kleine domeinen van mooie, kleine importeurs. En een breed uitwaaierend aanbod van spannende, onalledaagse druiven. Sommelier Maurice Griep knipoogde toen hij de witte biodynamische Casal Figueira 2016 ‘António’ inschonk. Benig, rokerig, notig, ziltig, vloeibaar ivoor. „Van de vitaldruif, een zeldzaam inheems druivenras uit de buurt van Lissabon, meneer Hamersma.” Een makkelijk ezelsbruggetje. Vital illustreert de nieuwe vitaliteit van wijnland Portugal.