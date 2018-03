IFAB stemt in met videoarbitrage

Na bijna twee jaar testen en duizend wedstrijden hebben de beleidsbepalers in het internationale voetbal, verenigd in de IFAB, groen licht gegeven voor de invoering van videoscheidsrechters in het voetbal. Dat maakte het orgaan zaterdagmiddag bekend.

Een panel van acht leden van de IFAB stemde zaterdag voor de invoering van de zogenoemde Video Assistant Referees, of VARs. Het systeem helpt de scheidsrechter bij beslissingen over doelpunten, strafschoppen en kaarten. De videoscheidsrechters zitten elders in het stadion en kunnen via een headset contact opnemen met de scheidsrechter.

Bonden en competities mogen permanent gebruik gaan maken van het systeem. Momenteel moet daarvoor nog dispensatie worden aangevraagd. De FIFA experimenteerde vorig jaar al met de videoscheidsrechters.

De KNVB is al jaren voorstander van videoscheidsrechters en wil het vanaf komend seizoen aan alle eredivisiewedstrijden koppelen. In Nederland werd in september 2016 voor het eerst een videoarbiter ingezet, dat was tijdens het bekerduel tussen Ajax-Willem II.

In bijna alle gevallen goed

Hoewel het systeem nu dus ingevoerd kan worden, is het nog niet gezegd dat de videoscheidsrechter al zijn intrede doet op het WK in Rusland dit jaar. Daarover stemt de FIFA op 15 of 16 maart waarschijnlijk tijdens een bijeenkomst in Bogota.

De afgelopen twee jaar dat met het nieuwe systeem getest werd, zat de videoscheidsrechter in 98 procent van de gevallen goed.