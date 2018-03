PSV verslaat FC Utrecht, Feyenoord verliest opnieuw van NAC

PSV heeft op weg naar het kampioenschap opnieuw van een lastige tegenstander gewonnen. De formatie van coach Phillip Cocu versloeg op eigen veld FC Utrecht, de nummer vier van de Eredivisie. De cijfers waren duidelijk: 3-0.

De zege, volgend op die bij Feyenoord in De Kuip van een week eerder, kreeg al voor rust gestalte. Een eigen treffer van Ramon Leeuwin en een ‘juweeltje’ van Luuk de Jong zorgden voor een stand van 2-0 halverwege. Na de hervatting scoorde Steven Bergwijn.

Voor FC Utrecht was het de eerste nederlaag, in de negende wedstrijd, onder de nieuwe trainer Jean-Paul de Jong. De koploper uit Eindhoven heeft nu tien punten voorsprong op Ajax. De nummer twee speelt zondag nog tegen Vitesse.

Feyenoord verliest opnieuw van NAC

Feyenoord blijft maar verliezen buiten de eigen Kuip. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst moest in Breda met 2-1 buigen voor NAC, dat eerder dit seizoen ook al stuntte in Rotterdam (0-2). Feyenoord verloor de laatste weken de uitwedstrijden tegen Ajax, VVV-Venlo en Vitesse. De kampioen van vorig jaar pakte in 2018 alleen een puntje bij FC Utrecht.

Jens Toornstra zette de bekerfinalist nog wel op voorsprong. Thierry Ambrose trok de stand al snel weer gelijk, na een actie van uitblinker Umar Sadiq. Die Nigeriaanse spits werd kort na rust omver geduwd door doelman Brad Jones. Op advies van de grensrechter gaf scheidsrechter Bas Nijhuis een strafschop, die Sadiq zelf benutte.

Met nog acht duels te gaan heeft Feyenoord 26 punten minder dan PSV. Titelprolongatie is daardoor nu ook officieel niet meer mogelijk.

AZ wint bij Excelsior

Het gaat stukken beter bij AZ. De ploeg van trainer John van den Brom pakte ook op het Rotterdamse kunstgras van Excelsior ook weer drie punten: 1-2. AZ, dat zich woensdag ten koste van FC Twente plaatste voor de finale van het toernooi om de KNVB-beker, verstevigde daardoor de derde plaats in de eredivisie.

Zoals zo vaak dit seizoen was Alireza Jahanbakhsh de grote man bij de Alkmaarders. De aanvaller uit Iran schoot in de negentiende minuut via doelman Theo Zwarthoed van Excelsior de openingstreffer binnen. De 0-1 ging als een eigen doelpunt van Zwarthoed de boeken in. Jahanbakhsh verdubbelde zelf kort voor rust de voorsprong. Ali Messaoud deed in de tweede helft iets terug namens Excelsior.

De uitblinker bij AZ moest zich in de slotfase laten vervangen met een hamstringblessure.

Heerenveen thuis langs Willem II

Na twee nederlagen en twee gelijke spelen heeft sc Heerenveen weer een overwinning geboekt in de eredivisie. De Friezen verstevigden hun positie in de middenmoot door op eigen veld te winnen van Willem II, 2-0. De Tilburgers, eerder in de week uitgeschakeld in de halve finale van de strijd om de KNVB-beker, konden daardoor niet meer afstand nemen van de degradatiezone.

Lucas Woudenberg zette de thuisclub van coach Jurgen Streppel al na 13 minuten op voorsprong. Meteen na de hervatting zorgde Reza Ghoochannejhad voor nummer twee

