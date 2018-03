Politie Honduras arresteert ‘brein’ achter moord op milieuactiviste

De Hondurese politie heeft vrijdagavond de vermoedelijke “bedenker” van de moord op milieuactiviste Berta Cáceres gearresteerd, schrijven internationale persbureaus. Roberto David Castillo was twee jaar geleden directeur van het energiebedrijf Desa, waartegen Cáceres destijds actie voerde. Zij werd in maart 2016 doodgeschoten in haar huis.

Het Openbaar Ministerie van Honduras verdenkt Castillo ervan de daders te hebben voorzien van “de logistiek en de middelen” om de executie uit te voeren. Reuters schrijft dat de voormalig directeur van het energieconcern werd aangehouden op het vliegveld van de stad San Pedro Sula.

In het strafrechtelijk onderzoek naar de moord op Cáceres zijn eerder al acht andere verdachten gearresteerd op verdenking van betrokkenheid.

Indianen verzetten zich tegen stuwdam

Cáceres had felle kritiek op de plannen van het energieconcern Desa, dat een waterkrachtcentrale wilde bouwen in de rivier de Gualcarque. De rivier is heilig voor de Lenca-indianen, de oorspronkelijke bewoners van het gebied. Cáceres, zelf een indiaan, leidde het lokale verzet tegen de Agua Zarca-stuwdam. Ze ontving internationale lof voor haar activisme.

Vlak na de moord op Cáceres werd een andere bekende mensenrechtenactivist uit haar beweging vermoord. Het hoogoplopende conflict tussen de activisten en de bouwers van de dam, zorgde er uiteindelijk voor dat een van de financierders, de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO (Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden), zich onder druk van de internationale gemeenschap terugtrok uit Honduras.