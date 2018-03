Phantom Thread: sinister spel met de dood

Phantom Thread is ouderwets romantisch. Er is Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis), een gevierd Brits modeontwerper. En er is Alma (Vicky Krieps), een onbeduidende jonge vrouw. Dat zij voor hem valt, is logisch. Maar hij adoreert haar terug en daar is weinig reden voor. Met Reynolds presenteert Paul Thomas Anderson, een van de grootste filmers van deze tijd, een Londense versie van Christian Dior. De kostuums in de film zijn een lust voor het oog – maar Phantom Thread gaat niet over mode. Alma speelt met Reynolds een sinister spel, verstoppertje met de dood. Wie is zij toch? Het enige wat we van haar weten, is dat ze kookt met paddestoelen. Hoe heks wil je het hebben?

Film