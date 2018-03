Plannen voor parkeren in ‘daluren’ van kantoorgarages

Er kunnen veel meer ongebruikte kantoor-parkeerplekken worden gebruikt in Rotterdam. Techbedrijf ParkBee wil het aantal plekken in de Maasstad waar mensen kunnen parkeren voor de helft van het straattarief verdubbelen. „In Rotterdam worden maar liefst 41.000 private parkeerplaatsen een groot deel van de dag niet gebruikt”, zegt commercieel directeur Wouter de Bruijne tegen het AD. „Dat vind ik echt ongelofelijk.” Bij kantoren zijn de parkeerplaatsen in de avond en het weekend vaak leeg, en andersom zijn veel parkeerplaatsen in woontorens overdag juist onbezet. Het bedrijf ParkBee biedt nu in Rotterdam al de mogelijkheid om op ruim 600 van dit soort plekken in de stad te parkeren, met behulp van parkeerapps Park-line en Parkmobile.