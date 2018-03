Als je eerste tas een hit is

Er zijn merken die een moeilijkere start hebben. De Nederlandse modeontwerper Elza Wandler (30) liet in juni in Londen haar eerste tas zien. In november was de Hortensia, zo heet het model dat ze in zes weken had ontwikkeld, een maand lang exclusief te koop bij de beroemde onlineboetiek Net-a-Porter. Inmiddels zijn er drie modellen bijgekomen en zijn de tassen verkrijgbaar bij zeventien onlinestores en stenen winkels. Niet verwonderlijk: ze zijn goed van kwaliteit (made in Italy), bijzonder van kleur (babyroze, oranje, cognac, appelgroen) en relatief laag geprijsd. Dat Wandler een hitje is onder influencers, kan vast ook geen kwaad.

375 tot 800 euro, wandler.com