Man schiet zichzelf neer voor Witte Huis

Het Witte Huis in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC is zaterdagmiddag tijdelijk afgesloten nadat een onbekende man zichzelf op de straat voor het gebouw neerschoot. De autoriteiten bevestigen tegenover persbureau AP dat de man aan zijn verwondingen is overleden. Er zou niet door agenten zijn geschoten en er is verder niemand gewond geraakt.

Het schietincident was enkele uren voordat Trump zou terugkeren uit Florida. In eerste instantie probeerden artsen de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Volgens een verklaring de Secret Service, die de president beveiligt, trok de man een verborgen handvuurwapen uit zijn zak. Hij vuurde meermaals; voor zover bekend niet richting de ambtswoning van de president.

Het politiekorps van het District of Columbia, waar de Amerikaanse hoofdstad Washington formeel onder valt, lieten zaterdagmiddag weten dat de situatie onder controle was en dat de het de nabestaanden van de schutter probeert in te lichten.