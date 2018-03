Initiatief om van overdaad aan leenfietsen in de stad af te komen

De PvdA en de nieuwe partij Stadsinitiatief Rotterdam willen af van de grote hoeveelheid deelfietsen van verschillende aanbieders in de stad. Zij willen in plaats daarvan een Rotterdams deelfietssysteem met één aanbieder. Robin van Holst, Stadsinitiatief Rotterdam: „De stad wordt overspoeld met deelfietsen van slechte kwaliteit zonder enige vorm van regie vanuit de gemeente Rotterdam. Terwijl een goed deelfietssysteem kan bijdragen aan het fietsgebruik en het terugdringen van het autoverkeer. Ook kunnen Rotterdamse fietsenmakers en mbo-leerlingen aanhaken bij een Rotterdams deelfietssysteem.” Barbara Kathmann, PvdA: „Een goed Rotterdams deelfietssysteem komt ook de betaalbaarheid ten goede, want hoe vaker de fietsen gebruikt worden, hoe lager de kosten.” (NRC)