Inbox van de redactie

‘Wie dit niet wil snappen is een inhumane, hersenloze sadist”, besluit Wim Kooiker uit Blaricum zijn brief. Hij doelt op het beleid van Staatsbosbeheer, dat weigerde hongerende konikpaarden in de Oostvaardersplassen bij te voederen en boetes uitdeelde aan mensen die dat wel deden. Dierenliefhebbers die op hun beurt weer de politie belden. „Overspoeld met meldingen”, twitterde het hoofdkantoor. „ Neem contact op met Staatsbosbeheer.” Van het kastje naar de muur, tot Staatsbosheer besloot dan in godsnaam maar zelf, met beleid bij te voederen.

Overigens is dat niet de oplossing die Kooiker wilde: „Dood het overschot vóór de voedseltekorten.” Hoewel het loeit op sociale media, viel het aantal brieven hierover mee. Lezers maken zich drukker over de juridische strijd tegen de tabaksindustrie en de opmerking die columnist en ex-roker Frits Abrahams daarover maakte: „Stoppen met roken is wel degelijk goed te doen.” Longarts Bas van der Maat uit Almere reageerde: „Als het zo eenvoudig is, zou elke patiënt die last krijgt van symptomen, direct de tabak links laten liggen.” Veel van zijn patiënten begonnen als kind. „Hoe mooi zou het zijn als we over twintig jaar de eerste generatie hebben die niet hoeft te stoppen, want nooit begonnen.”

Huisarts Maurijn van der Does uit Deventer gooit het over een andere boeg. „Elke supermarkt heeft de vrije wil om te stoppen met verkoop van tabak.” Zijn idee voor een nieuwe slagzin: ‘Verkoop van rookwaar doodt.’ Wie dit niet wil snappen, is... vult u dat komende week aan?

